公院精神科等候時間過長 高永文倡輕症分流到私家診所 加強宣傳鄰里互助

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【有線新聞】行政會議成員高永文說公立醫院精神科輪候時間長，與所有病人集中在專科門診有關，建議將輕症精神科病人分流到普通科私家醫生及資深護士處理，減輕專科門診壓力。

荷里活廣場謀殺案令社會再度關注精神健康服務，現時醫管局轄下精神科的穩定新症，最長要等一年、兩年才獲診症。行政會議成員高永文出席本台節目《有理有得傾》時說，輪候時間長與病情較輕的情緒病人均集中於醫管局有關，令專科門診未能集中處理病情較嚴重的病人，建議讓資深的專科護士協助分流。

高永文：「若能經過進一步的培訓，加上有醫學上的指引，便可處理這方面的問題多一點。我們現在所有的專科門診，你去預約新症都會有預約的轉介信，有機制將這些轉介信去篩選一次，視乎內容表達病人的緊急程度、嚴重程度，令他們得到分流。」

政府早前公布基層醫療健康藍圖，高永文認為可涵蓋精神科，讓有興趣參與的普通科私家醫生接受相關訓練後，跟進病情輕微的病人。高永文：「（主持：是否都可考慮擴大公私營合作？）是的，因為現時公私營合作，機制頗為有限，因為只是集中於長期病患，例如血壓高、糖尿病病人，又或者特定的手術類別，又或者是特別的檢驗方面有使用公私營合作；實際上可否再推闊一點？輕症的精神病、情緒病，我覺得是完全可以考慮。」

除了加強醫療服務，高永文認為政府應加強宣傳鄰里互助的概念，讓個案可及早得到發現及援助。