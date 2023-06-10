特朗普涉不當處理機密文件被控37項罪名

【有線新聞】美國前總統特朗普涉嫌不當處理國家機密文件，起訴書指包括美國核武資料及軍方攻擊計劃。他被控妨礙司法公正等37項罪名，成為首位被聯邦司法部起訴的前總統，下星期二提堂。

美國司法部就前總統特朗普機密文件案公開的49頁起訴書，第一頁就將特朗普和他的助理瑙塔列為答辯人。起訴書指特朗普2021年完成總統任期離開白宮時，將多箱機密文件移送到佛羅里達州的海湖莊園。

調查人員找到1萬3千多份機密文件，主要來自國防部、中情局和國安局等，內容包括美國和其他國家的國防和武器能力，以及美國的核武資料和國防部的攻擊計劃等。起訴書亦披露特朗普2021年7月在新澤西一個高爾夫球會，向一名作家洩漏軍方攻擊計劃。同年較後時間，在同一場地又向一名眾議員展示一張涉及機密軍事行動的地圖。起訴書亦附有多張相片，展示特朗普將機密文件分別擺放於海湖莊園內宴會廳的舞台、儲物室和洗手間的淋浴室前，有文件更散落地上。