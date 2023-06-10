特朗普涉不當處理機密文件被控37項罪名
【有線新聞】美國前總統特朗普涉嫌不當處理國家機密文件，起訴書指包括美國核武資料及軍方攻擊計劃。他被控妨礙司法公正等37項罪名，成為首位被聯邦司法部起訴的前總統，下星期二提堂。
美國司法部就前總統特朗普機密文件案公開的49頁起訴書，第一頁就將特朗普和他的助理瑙塔列為答辯人。起訴書指特朗普2021年完成總統任期離開白宮時，將多箱機密文件移送到佛羅里達州的海湖莊園。
調查人員找到1萬3千多份機密文件，主要來自國防部、中情局和國安局等，內容包括美國和其他國家的國防和武器能力，以及美國的核武資料和國防部的攻擊計劃等。起訴書亦披露特朗普2021年7月在新澤西一個高爾夫球會，向一名作家洩漏軍方攻擊計劃。同年較後時間，在同一場地又向一名眾議員展示一張涉及機密軍事行動的地圖。起訴書亦附有多張相片，展示特朗普將機密文件分別擺放於海湖莊園內宴會廳的舞台、儲物室和洗手間的淋浴室前，有文件更散落地上。
特朗普亦被指在收到大陪審團傳票時，試圖指示律師說謊，訛稱無相關機密文件，甚至將文件銷毀。他又指示助理瑙塔將多箱文件收藏好，以免被發現。
負責處理案件的特別檢察官說，情報人員和軍方以性命保護國家安全，必須受到法例保障，強調法例是一視同仁。特別檢察官史密斯表示：「違反相關法例令國家陷入風險，嚴守法治是司法部的基本原則。我們只有一套法律並適用於所有人，執法、搜集證據以得出調查結果，沒有多，沒有少。」
特朗普被控37項罪名，涉及國安和串媒妨礙司法公正等，他的助手瑙塔亦被起訴6項控罪。特朗普星期二要到邁亞密聯邦法院應訊，單是妨礙司法公正，最高可被判20年監禁。