本港馬蹄蟹數量三年減九成 遭「鬼網」纏腳難存活 環團促漁網實名制

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【有線新聞】大嶼山的泥灘最近有不少廢棄漁網沖上岸，為馬蹄蟹帶來殺身之禍。有環團發起拯救行動，清走「鬼網」。

這個大嶼山的泥灘孕育無數小生命，不過一旦被沖上岸的「鬼網」纏身，就可能永不翻身。「不可能拿得走，因為已經糾纏、黏住了。」研究這一帶生態的Kami經常會來檢查鬼網。長春社保育經理許淑君：「這一隻就是馬蹄蟹，在這個泥灘很常見，因為這個泥灘是馬蹄蟹繁殖地。香港不是很多有馬蹄蟹繁殖的地方，例如這條魚絲已經卡住了牠的腳，我嘗試用剪刀。」

現在是馬蹄蟹上岸交配的季節，揭開網又有發現，要救牠們只能把魚絲一一剪開。Kami：「剛才見到一綑魚絲綁住牠的腳，其實牠沒有機會逃脫，最後可能會餓死。海浪拍著可能會纏繞多幾重，最後牠也是不能生存。現在就放牠出海，返回軟綿綿的泥灘。」全球現存四種馬蹄蟹，其中兩種可以在香港找到。這種是圓尾鱟，另一款中國鱟更被列為瀕危。Kami說憑一人之力很難清走「鬼網」，她會上網號召義工幫忙，用剪刀把網分開、放入尼龍袋、再丟棄到垃圾站。

根據世界自然基金會的調查，大嶼山有泥灘馬蹄蟹數量三年間大減近九成，加上「鬼網」威脅，建議政府規定漁網要實名登記。世界自然基金會香港分會代理海洋保育主管：「有機會是漁民捕魚時，漁網卡住了石頭，他們不能取回、留在海底。他們覺得如果可以回收、歸還給他們，其實他們都會歡迎，所以並非全部都是惡意的棄置。」漁護署回覆，沒計劃推行實名登記，又指曾經委託大學調查，幼年馬蹄蟹未有明顯減少，五年來亦都未收過馬蹄蟹被鬼網纏繞的報告。