酒吧文化節｜料3萬人次參與 有參展商3日賺9萬元 稱天氣熱人流少

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【有線新聞】一連三日的酒吧文化節晚上結束，估計共三萬人次參與，有參展商說旺丁旺財，三日生意額近九萬元。

夏日炎炎不只正好眠，還適合喝兩杯酒。尖東一連三日的酒吧文化節，不少人趁最後一日來品酒消暑。雞尾酒、紅白酒、手工啤酒，超過40個攤位，可以在這裏慢慢喝。

超過30度高溫配美酒，她都喝到捨不得走。參加者朱小姐：「吸引了我買多幾杯，我已經喝第二杯了才剛進來。我覺得頗便宜的，外間平均要70、80元一杯，這裏50、60元也有一杯。」參加者葉先生：「本地手工啤酒，試一下他們的功力（試了覺得如何？）很好、不錯、非常好。」

參展商都「飲得杯落」，最後一日「賣大包」。有些買三支便宜30元，有些買二送一。這檔準備道具讓人「打卡」，目標做到三萬元生意一日。

參展商黃先生：「氣氛熱烈，都很旺丁旺財。人流今天較少，可能因為天氣熱，早兩天都很多人。可能到秋天、冬天再辦，會更符合氣氛。」

這間說三日生意近九萬元。參展商劉先生：「我們用批發價去賣，買三支就便宜十、二十元。（生意）跟我們預期差不多，因我們都是預計多人來才擺檔。」

酒吧文化節最後一日，要吸引客人除了靠減價優惠。這間還提供道具讓人「打卡」，不過說得出這句的會不會可能醉了呢？

主辦單位預計三日有三萬人次入場，好過預期。香港酒吧業協會主席錢雋永：「他說生意基本上，很多參展商跟我說他們基本都達到一萬元（一天）目標，去到最多三萬元（一天），坦白說未能夠做得到，他們相信明年再舉辦，相信做到三萬元目標。對他們來說能夠做到一萬元一天，已經心滿意足，至少因為他們參展費15,000元，能夠三日賺到三萬元，對他們而言已經不用蝕錢、有賺。

酒吧文化節結束之後，主辦單位預計會帶動到人流，為業界帶來一至兩成生意增長。