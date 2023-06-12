粉嶺高球場建屋｜城規會公聽會 郭永亮：周邊有很多同類土地 政府：建屋目標不變

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【有線新聞】城規會就粉嶺高球場建屋聽意見，有國際賽主辦方親自到場，指收地會影響香港作為賽事選址。政府重申興建公屋目標不變，只是需時因應環評檢視發展密度和布局。

高球場建屋項目，因應環評報告須重新研究，社區組織協會趁城規會開會到場請願。城規會正就高球場的規劃聽取公眾意見，當中9公頃計劃興建公營房屋的用地，原本將改為「住宅（甲類）」地帶，但因應環評報告，最新建議先修訂為「未決定用途」。有國際賽事的主辦方特地從新加坡來港，強調政府若收回球場部分用地，必然影響舉辦大型國際賽的能力。「沙特阿美石油團體系列賽」賽事總監 Victoria Jones：「任何場地變動都會令我們就賽事選址決定帶來風險，那8個洞對賽事基建很重要，也對來賓體驗很重要，包括對賽事夥伴、贊助商等。」

香港哥爾夫球會亦要求在球場外找替代土地。香港哥爾夫球會會長郭永亮：「政府應採取開放態度，其實球場周邊有很多9公頃的土地，香港亦有很多9公頃的土地，為何他們不能成為粉嶺高球場建屋的替代方案？」

規劃署前署長凌嘉勤：「北部都會區發展用地都會經過很多法定規劃程序、環評程序、基建項目的法定刊憲程序，和各項造地工程，而且差不多每塊用地，都必須動遷居民，遷移現有的棕地作業，根本不存在所謂『快熟即食』選項。」前規劃署署長凌嘉勤亦出席會議，表明球場用地牽涉及12,000個單位，如果有變，對短期公屋供應影響重大。

政府重申興建公屋目標不變，只是需時檢視發展密度和布局。規劃署高級城市規劃師馮武揚：「無可避免會影響公營房屋發展、規模和時間表，雖然區域一我們改劃作「未決定用途」地帶，但保留區內發展公屋的規劃意向。」他又指會如期9月收地。