政府申令禁《願榮光》 高院延至7.21再訊 律政司：非針對全世界

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【有線新聞】律政司入稟申請禁制令禁止傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》，高等法院聽取陳詞後，押後至下月21日再處理。

律政司一方陳詞由國安法指定法官陳嘉信作法庭指示，律政司單方面入稟申請禁制令，要求禁止公眾在網上或任何平台傳播、演奏、發布、出售、展示或複製《願榮光歸香港》的旋律、歌詞和改篇版本，禁止透過這些行為意圖煽動他人分裂國家，違反港區國安法21條或刑事罪行條例第9條；又或者意圖侮辱國歌，令人聯想香港是獨立國家，有自己的國歌；同時禁止任何人幫助、煽惑、教唆他人以及禁止任何人明知而授權、容許他人以任何方式發布歌曲。

法官陳嘉信要求律政司釐清禁制令針對的對象是否「全世界」，律政司說「不是」，只是針對「現時」做這四類行為的人。陳嘉信問到若頒發禁制令一刻，市民沒有傳播或沒有意圖傳播歌曲，到禁令頒布翌日才這樣做，律政司答「是」；之後就將字眼修訂為「正在作出或正有意圖作出這類行為的人」。

陳嘉信又說一旦頒布禁制令，會約束所有人，被告要有機會抗辯；又關注公眾有甚麼渠道知道禁制令內容。律政司說會將法庭文件放上三個政府網站以及張貼在灣仔警察總部，法官質疑公眾不會留意到，反問可否在中英文報章登廣告，律政司說政府出新聞稿交代，傳媒必然會報道，效果比在報章登廣告更好，法官同意律政司建議，規定新聞稿必須附上二維碼，方便公眾查閱。

法官用了半小時與律政司處理兩個議題後，決定押後到7月21日再開庭處理。