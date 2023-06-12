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男子32年前非禮及毆打7歲表妹　電芯觸碰私處　判240小時社服令

  • News Editor
  • 2023年06月12日
男子32年前非禮及毆打7歲表妹　電芯觸碰私處　判240小時社服令

【有線新聞】現年47歲的男子32年前，因對性好奇，加上妒忌表妹受寵，四度趁對方倒立時掀開內褲窺看私處，又曾用電芯觸碰私處，並多次毆打兩名表妹。男子承認4項非禮罪及4項普通襲擊罪，法官張慧玲考慮男子當時年僅14歲，如於1990年被捕，很大可能只會判處非監禁式刑罰，而且他事隔數十年仍和盤托出事件，故接納他真誠地深感悔意，沒有重犯風險，判他共240小時社會服務令。

現年47歲、案發時14歲的男被告C.F.L.，承認4項非禮罪及4項普通襲擊罪，案情包括他毆打10歲表妹Y一次、毆打7歲表妹X三次，另外4次趁X倒立時，掀開其內褲窺看私處，又以手觸碰X私處數秒，亦曾把「電芯掂落去」X私處。

張慧玲判刑時表示，被告年少時在校內被欺凌，又認為家人偏心表妹，出於妒忌和性好奇而犯案，現時感到非常慚愧，不知道兩名表妹一直耿耿於懷，希望本案的完結能令兩名表妹釋懷。她續指，被告沒有利用事件年代久遠而矢口否認，反而和盤托出所有事件並認罪，如在1990年被捕，很大可能會判處非監禁式刑罰。

張慧玲考慮到被告初犯，有良好家庭背景及工作紀錄，接納被告有真誠悔意，沒有重犯風險，認為他以社會服務令方式報答社會及幫助他人屬適當判刑，遂判共240小時社會服務令。

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