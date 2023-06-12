瑞典智庫指核裁軍已到盡頭 中國核彈頭去年增長最多 北京：維持在最低需要

【有線新聞】瑞典一個智庫發表全球核武數目的年度報告，估計中國的核彈頭數量去年增長是全球最多，認為全球核裁軍的年代已經走到盡頭。在北京，外交部回應中國始終將核力量維持在國家安全的最低需要，任何情況下都不會首先使用核武。

瑞典的斯德哥爾摩國際和平研究所發表全球核武數目年度評估報告，指去年全球庫存已搭載在武器上的核彈頭增加86個，達至9576個。在9個擁有核武國家當中，5個國家的核彈頭都有增加；當中中國增加的數量最多，估計由350個增至410個，增幅逾17%；其次是擁有最多核彈頭的俄羅斯，增加12個至4489；北韓、巴基斯坦和印度都多了核彈頭。

智庫說中國的核彈頭數量只是根據美國國防部的資料去評估，實際數目可能有出入，但核彈頭數量於過去一年有明顯增長。報告強調中國一直聲稱擁有的核彈，只是要確保國家安全的最低需要，從未公開交代實際擁有核彈的數量。智庫指雖然俄羅斯去年入侵烏克蘭，令地緣局勢緊張升級，但中國並非受影響國家，反而增加的核彈數量是最多，認為情況並不尋常，反映中國正採取行動要成為世界列強；又提到北韓去年雖然未有進行核試，但亦加緊發展其核武計劃和多次試射導彈，估計北韓現有的材料足以將核彈庫存由現時的30個增加至50個，甚至最多的70個。

美國和俄羅斯擁有的核彈數目仍然佔全世界的九成，而美國和英國近兩年已經無再公布核彈頭數量，英國政府更於2021年宣布會將核彈頭的數目由225個增加至260個，法國亦銳意發展新一代核武。加上其他國家的核武增長，智庫認為過去30年來的核裁軍已經走到盡頭，未來一段時間全球核彈數量只會繼續上升。