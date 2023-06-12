地區康健中心精神評估據悉下月公布 學者冀精神科醫生參與 建立分流制度

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【有線新聞】政府將推出先導計劃，由地區康健中心篩查有精神健康問題的市民，據了解最快下月公布詳情。有學者指坊間不少機構都有類似服務，認為要做好，必須有精神科醫生參與。

據了解先導計劃最快下月公布，初步方向預計會與社福機構合作，為輔導人員提供訓練，由他們在前線篩查及識別有精神健康問題人士，如屬輕至中度便轉介至地區康健中心跟進。

有精神健康諮詢委員會委員說，現時坊間已有不少機構提供類似服務，先導計劃要做得好一定要有精神科醫生的參與。港大精神醫學系講座教授陳友凱：「如我們有這些康健中心，但到頭來只有社工及非牟利機構作為主要的營運者，未必善用到這平台。你真的是要有精神科醫生親身到那些康健中心，與中心的團隊有互動，然後你才可建立到一個好的分流制度出來，如果沒有精神科醫生的參與，可能會有一些潛在的個案會演變成病情嚴重，因為走漏了眼。」

陳友凱認為在人手不足的情況下，精神科醫生不一定要日日都在康健中心駐場。陳友凱：「可能一星期去數次，家庭醫生有一些較複雜、需要討論的病症，可以在精神科醫生駐場時討論，甚至精神科醫生不一定只做諮詢，他們是可以診症。」

醫務衞生局副局長李夏茵說先導計劃仍在研究，認為地區康健中心應是社區資源的接駁點，為市民評估精神健康，有需要再轉介至不同機構。