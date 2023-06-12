英國16歲男生錘襲寄宿學校三師生 一人情況危殆 入境處證其中一人為香港留學生

【有線新聞】英國德文郡（Devon）一所寄宿學校有學生早前（9日）涉嫌以錘子，先後襲擊兩名學生及一名男教師，其中一名學生危殆。疑兇是來自當地蒂弗頓（Tiverton）的16歲男生，被控以兩項企圖謀殺罪。香港入境處證實，一名香港留學生遇襲，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐英大使館跟進事件。

事發於當地時間6月9日，寄宿學校Blundell’s School一名16歲學生涉用錘子襲擊兩名學生及一名男教師，其中一名男生情況危殆，另一男生傷勢嚴重，但情況穩定，而男教師則已出院。《Sky News》報道，警方當晚凌晨約1時接報到場，在現場找到武器， 並在繼續調查事件，包括16歲男生的行兇動機。

該校校長Bart Wielenga向家長致函，指相信今次是個別事件，宿舍附近將會有警察駐守一段時間，正與警方密切合作，並敦促父母不要參與猜測，又或在社交媒體上發文。

入境處證實其中一人為港人留學生 按家屬意願提供協助

香港入境事務處證實一港人留學生遇襲，指接獲家屬求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐英大使館跟進事件，並已按家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與當事人家屬、公署及大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。

事發的Blundell’s School有逾400年歷史，一年三個學期的寄宿學費高達 41,325 英鎊（約 40.7 萬港元）。