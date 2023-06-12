政府申令禁《願榮光》 資訊科技界：網絡供應商應要求封鎖網址 律師稱應確保持分者知情

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【有線新聞】有資訊科技界人士說若果禁制令批出，Google等網上平台技術上可向香港IP地址的用戶隱藏被禁制的內容，本港互聯網網絡供應商亦要封鎖某些網址；律師則稱應該確保持分者知情，有機會提出反對。

《願榮光歸香港》在多個音樂串流平台，Apple Music、Spotify、KKbox及YouTube都搜尋到。有資訊科技界人士說，這些平台有技術向特定地區隱藏某些內容，資訊科技商會榮譽會長方保僑：「例如你見到串流平台並非所有電影也看到，網站識別到香港的IP地址就不讓你看這些內容，或者不讓你搜尋這些片段，或者搜尋到也看不到，在Google層面要封鎖甚麼都做到，問題是做不做。」

如果平台不合作，法院亦可以列出網址要求香港的互聯網供應商一一封鎖，方保僑：「互聯網供應商平日也會封鎖一些有問題，或者色情的網站也會封鎖，是根據網址去封鎖，不一定是整個網域去封鎖。」

律政司將透過新聞公告及網站公開禁制令申請文件，研究科技法律爭議的律師說一般申請禁制令，入稟方要將法律文件送遞到被告手上，讓被告有機會提出反對。朱喬華律師：「其實有一個落差，他人是用YouTube發放資訊或者用其他網站，政府用二維碼，完全沒有連繫。對方一天未收到法律文件，對方亦沒有機會去評論，不可以說我取得禁制令，如何實行是網絡供應商自行決定，這樣是不太理想。」

律政司的入稟狀附有政府在YouTube找到32條《願榮光歸香港》的連結，律師認為可以要求YouTube披露上載人的身份，再將法律文件送給他們。