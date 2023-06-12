屯門醫院新急症室周四啟用 設負壓等候區 隔離發燒病人

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【有線新聞】屯門醫院擴建，新急症室星期四上午啟用，將設有負壓等候區及診症室隔離發燒的病人，減少傳染病風險。

2017年動工的新大樓高10層，總樓面面積達2萬2千平方米，全新的急症室星期四早上八時啟用，候診座位增至逾150個，多了五成；分流站及診症室數目亦會增加，並引入電子系統，減低延誤診治及「睇錯症」的風險。新界西醫院聯網急症科部門主管劉柱良：「我們在新人工智能系統設置了一個特別範圍，例如血壓到160/110或者超過這個範圍，(病人紀錄)會轉色和閃動，下一個醫生一定留意到異常讀數，有助同事不會看漏維生讀數，更能適時幫到病人。」

新急症室設有負壓等候區，病人如果發燒或者懷疑有傳染病風險，經分流須到負壓區，在這裏的兩間診症室見醫生，同一時間最多容納24個病人。

舊急症室當日早上8時起就會停止接受新登記，處理完正輪候診症的病人就會完成歷史任務。劉柱良：「新舊交接當天，其實已增加額外人手，增加了一倍醫生和75%護士人手，幫助當天同時照顧新舊病人，人手調配主要靠聯網內三間醫院的急症室靈活調動，三間是聯網制，在博愛醫院及天水圍醫院都有抽調人手來屯門醫院。」

新大樓的產房去年底已率先投入服務，深切治療部和手術室預計下半年度啟用，舊急症室之後會翻新，新舊大樓日後會合併使用。