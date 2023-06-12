智庫估計去年中國核彈頭數量增長全球最多

【有線新聞】瑞典一個智庫發表全球核武數目的年度報告，估計中國的核彈頭數量去年增長是全球最多，認為全球核裁軍的年代已經走到盡頭。在北京，外交部回應中國始終將核力量維持在國家安全的最低需要，任何情況下都不會首先使用核武。

瑞典的斯德哥爾摩國際和平研究所發表全球核武數目年度評估報告，指去年全球庫存已搭載在武器上的核彈頭增加86個，達至9576個。

在9個擁有核武國家當中，5個國家的核彈頭都有增加。當中中國增加的數量最多，估計由350個增至410個，增幅逾17%。其次是擁有最多核彈頭的俄羅斯，增加12個至4489。北韓、巴基斯坦和印度都多了核彈頭。

智庫說中國的核彈頭數量只是根據美國國防部的資料去評估，實際數目可能有出入，但核彈頭數量於過去一年有明顯增長。報告強調中國一直聲稱擁有的核彈只是要確保國家安全的最低需要，從未公開交代實際擁有核彈的數量。