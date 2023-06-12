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美國費城運油車橋底起火致部分橋面倒塌

  • i-Cable
  • 2023年06月12日
美國費城運油車橋底起火致部分橋面倒塌
【有線新聞】美國費城一條州際公路橋底有運油車起火，令上方橋面部分倒塌，暫無發現造成傷亡，預料修復斷橋需時數個月。
事發公路橋面倒塌後呈V字型，附近有火舌冒出，不斷有濃煙湧上半空。
當地周日早上6時許，美國95號州際公路賓夕法尼亞州費城的路段，橋底發生車禍，載著汽油的運油車起火，猛烈火勢令架空的北行橋面局部斷裂倒塌。
消防用了約一小時控制火勢，當時運油車仍被困在橋底，需要派人通宵清除倒塌橋面。除了向北的行車線部分倒塌，南行車線亦因大火高溫導致結構受損，暫時無法承載車輛通行。
我們正尋找臨時解決方案，以連接公路兩邊，使車輛得以通過。至於全面重建公路，預計需要數月時間。
95號州際公路是美國東岸一條交通要道，經華盛頓和紐約連接佛羅里達州的邁阿密，與接壤邊境的緬因州。當局稱倒塌路段每日有約16萬輛車駛過，可能是當地最繁忙的州際公路。事故除了影響駕駛者，預料區內收垃圾服務亦會因封路而延誤。總統拜登已了解事件，國家運輸安全委員會將派小組調查橋面倒塌原因。
考慮到事故可能污染周邊水源，附近的特拉華河水面亦出現油膜 。海岸警衛隊已部署圍欄隔開，無影響食水，當局會繼續監察水質。
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