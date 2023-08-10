英男患罕見病出世即被拋棄 長大後欲見親生父母僅獲「回信」 感激養母不離不棄：她是英雄

【有線新聞】每個父母都希望子女健康成長，英國一名男子出生時，因患罕見的「崔契爾柯林斯症候群」（Treacher Collins Syndrome），導致面容扭曲變形，出生僅36小時就被父母拋棄，其後在寄養家庭生活，由養母照顧。直至他20多歲時決定聯絡親生父母，讓他們知道他的生活過得幸福美滿，但換來的只有一封署名信，兩人表明不想再與他有任何接觸，使他十分傷心，但他亦未放棄生活熱情，更成立基金會，呼籲關注「崔契爾柯林斯症候群」。

《每日郵報》報道，38歲的Jono Lancaster出生時，就患有「崔契爾柯林斯症候群」，會阻礙人類面部的骨骼和組織正常發育，令面容扭曲。Jono出生不久就被父母棄養，兩星期後由單親養母Jean Lancaster照顧。Jean此前亦曾收養過其他殘疾兒童，並開放自己的家予有需要的人居住。

感恩養母收養 青春期開始討厭外表

至1990年，Jean正式領養Jono，Jono指：「她總是告訴我，當她第一次看到我時，就忍不住微笑，當她抱著我時，隨即感受到聯繫。」他續指：「我一直知道我是被領養的，每年5月18日我們都會舉辦派對慶祝，我會告訴我的朋友『我的父母選擇了我』。」當時Jean還有另外兩名比Jono年長的孩子，他們當Jono開始一同居住後就搬了出去，而Jean後來亦繼續收養其他孩子。

當Jono升上中學時，年齡較大的學長不時會嘲笑他，以「垂下眼睛」取笑他的外表，但Jono仍然受同級學生歡迎。直至他十多歲時，身邊的朋友開始談戀愛，Jono開始思考他的外表是否會成為結識女朋友的阻礙，「我從來沒有發生戀愛過，我對此非常生氣，為什麼我變成這個樣子， 當我變成這樣的時候，我怎能找到女朋友、找到幸福呢，我開始討厭自己的臉，並將其歸咎於生活中所有不如意的事。」Jono指，要處理自己的外表就是完全避免看自己的臉「每次看到自己的倒影，我都會帶著憤怒和仇恨，最終不再照鏡。」

學懂欣賞自己重拾自信 親生父母拒接觸

Jono成長期間，由討厭自己變成欣賞自己，重拾自信心，至20多歲時，決定聯絡親生父母，與他們見面，分享生活點滴，並告訴他們自己過得很好。事與願違，其父母僅以一封署名信回覆Jono，稱不想再與他有任何接觸，並會無視Jono以後的聯絡。Jono對此感到十分傷心，「這很痛苦，但我為自己的嘗試感到自豪，我會繼續過充滿愛的生活，感激他們在我生命之中。」

儘管罕見病帶來不一樣的人生，但Jono未有放棄自己，於2019年成立「愛我愛我的臉基金會」，提高人們對「崔契爾柯林斯症候群」和其他顱面疾病的認識，並協助患者生活。他現時是一名模特兒、作家和勵志演說家，最近亦出版了一本新書《並非所有英雄都披著斗篷》，深入探討他的經歷以及如何學會如何擁抱自己，當中提及對他不離不棄的養母，「我的媽媽是英雄，我全心全意地愛她，在我十幾歲的時候，我不再聽媽媽的話，並把她推開，這讓我感到內疚，但她一直陪伴我，我正在努力像她支持我一樣，支持其他人」。