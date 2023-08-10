「鮭魚之亂」再現？美國Subway推改名優惠 食客可一世免費食潛艇堡 條款暗藏「古惑」細節

【有線新聞】台灣兩年前有壽司店曾推出活動，只要身分證有「鮭魚」兩字可免費用餐，大批民眾申請改名掀起「鮭魚之亂」，引起討論。美國一間連鎖快餐店月初推出優惠，只要食客將姓名改成「Subway」，就可以一世免費享用潛艇堡，短短96小時已吸引近一萬人申請改名，但便宜背後隱藏著「魔鬼細節」。

《紐約郵報》報道，美國連鎖快餐店Subway上月宣布推出「改名挑戰」，食客將姓名改為「Subway」，就有機會一世免費享用三文治。食客在8月1日至4日向店方遞交更改後的名字，被抽中後4個月內，到政府機構申請改名，其後向店方提交證明，就可以一世免費享用潛艇堡，以及750美元（約5,800港元）的改名費。

活動藏「古惑細節」 一世任食有限額

雖然活動看似簡單，但仍然暗藏「古惑細節」，根據活動細則，一世免費的潛艇堡原來設有限額，條款指的一世免費是約值5萬美元（約38.9萬港元）的禮品卡。根據美國Subway價目表，以一個價值3.75美元（約29港元）的6吋火腿潛艇堡計算，要食盡5萬美元（約38.9萬港元）的禮品卡，獲抽中的食客一生可食1.3萬個6吋火腿潛艇堡，假設一日食一個，都可以食足35年。

美國奉行聯邦制，每個州份都有各自法規，若要改名，須依照每個州的規定，以華盛頓州為例，因為普通法給予的權利，所有公民都可以向法院申請改名，而且不限次數，只要提交改名申請書，透過法院書記官安排與法官見面會談，宣誓確認無詐欺與犯罪嫌疑後，由法官簽署核發法令即可改名。

Subway一年前亦曾舉辦類似活動，只要身上有「2×2、3×3和12×12」的Subway紋身，即可獲得「1個月、1年和終身」三個級別的免費潛艇堡禮品卡。