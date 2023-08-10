厄瓜多爾總統候選人在集會場外遇刺身亡
【有線新聞】厄瓜多爾大選在即，總統候選人比利亞維森西奧在競選集會場外中槍身亡。另外有9人受傷，疑犯與警員駁火被擊斃，另有6人涉案被捕。總統拉索下令全國哀悼三天，本月20日的大選會如期舉行。
網上流傳事發片段，總統候選人比利亞維森西奧離開競選集會會場，準備乘車離開。他頭部中多槍，其坐駕留有多個彈孔。混亂間多人受傷，包括議員候選人及警員。競選集會會場一片混亂，民眾慌忙躲避，地面留有血漬。
現場是厄瓜多爾首都基多一間學校體育館，警員在會場外的街頭與疑兇駁火，並將他制伏拘捕。疑兇受槍傷，送交檢察部門期間在救護車上傷重死亡。期間比利亞維森西奧送往鄰近醫院搶救，最終傷重不治。仍然留在競選集會場館的民眾得悉死訊之後，有人情緒激動。
59歲的比利亞維森西奧，民調支持度約有7.5%，在8名候選人之中排第五。其友人形容他有望躋身次輪投票，所以成為黑幫目標。其他總統候選人紛紛譴責暴力，現任總統拉索亦表示憤慨及震驚，緊急召開安全會議，強調必定會嚴懲涉案罪犯。
厄瓜多爾近年治安轉差，涉及黑幫和毒販的暴力罪案不斷增加。上月有一名市長遭人當街射殺，比利亞維森西奧所屬政黨曾因安全理由考慮中止競選，但他堅持繼續。早前受訪時更曾批評厄瓜多爾淪為毒品國家，揚言要加強警力、打擊黑幫和涉及毒品的罪案，以及國家的貪腐問題。