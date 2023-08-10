厄瓜多爾總統候選人在集會場外遇刺身亡

【有線新聞】厄瓜多爾大選在即，總統候選人比利亞維森西奧在競選集會場外中槍身亡。另外有9人受傷，疑犯與警員駁火被擊斃，另有6人涉案被捕。總統拉索下令全國哀悼三天，本月20日的大選會如期舉行。

網上流傳事發片段，總統候選人比利亞維森西奧離開競選集會會場，準備乘車離開。他頭部中多槍，其坐駕留有多個彈孔。混亂間多人受傷，包括議員候選人及警員。競選集會會場一片混亂，民眾慌忙躲避，地面留有血漬。

現場是厄瓜多爾首都基多一間學校體育館，警員在會場外的街頭與疑兇駁火，並將他制伏拘捕。疑兇受槍傷，送交檢察部門期間在救護車上傷重死亡。期間比利亞維森西奧送往鄰近醫院搶救，最終傷重不治。仍然留在競選集會場館的民眾得悉死訊之後，有人情緒激動。