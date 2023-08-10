暑熱指數｜綠色和平批僅計算京士柏數據 倡地盤均設監測儀 促與酷熱警告掛鈎

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【有線新聞】暑熱警告實施近三個月，有環保團體批評指數只計算京士柏的數據，但不同區受陽光熱輻射的影響分別很大，建議各個地盤都應安裝監測儀器，才可以有相應的防暑熱措施。

綠色和平上月連續三天在各區七個建築地盤外量度正午時份的熱壓力，計算「濕球黑球溫度」，發現七個監測點指數平均相差4.57，即不同地區的工友面對的熱壓力及風險都有頗大差別。

現時勞工處的暑熱指數計算氣溫、濕度及熱輻射，但反映陽光因素的熱輻射比重有百分之五，計算「濕球黑球溫度」熱輻射比重有百分之二十。而且暑熱指數全港劃一，數據只計算京士柏氣象站，未能反映不同地區的暑熱風險。香港工人健康中心主席余德新：「對戶外工友而言，他們有太陽的照射，你知道太陽很高溫，對我們來說是一個影響，除了直接的影響，太陽也會將周圍環境溫度提升。」團體建議政府在不同地盤安裝熱輻射監察儀器，令他們可以根據最準確指數，採取相應的防暑熱措施。

暑熱指數5月中推出到上月共發出47次警告，當中有8天警告反覆生效，團體批評「彈出彈入」，建議將暑熱警告與天文台的酷熱天氣警告掛鈎。綠色和平項目主任伍澤林：「炎熱天氣提示應與黃色工作警告掛鈎，酷熱天氣警告就與紅色極端酷熱與黑色掛鈎，這不止可以降低門檻，也可更有辦法幫助一些沒有辦法安裝『濕球黑球溫度』儀器的工地，有一個警告跟從，實施一些防中暑措施。」