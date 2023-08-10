技工家中維修漁船發噪音、臭味 鄰居難抵滋擾投訴 放火燒屋報復反自焚

【有線新聞】和睦鄰里關係除了要靠良好溝通外，互相包容和理解都十分重要。泰國一名男子早前在家中維修漁船，期間發出噪音和臭味，鄰居難忍滋擾向當局投訴，男子得悉後感不滿，放火燒鄰居住所報復，但點火時不慎將汽油濺到身上，反引火自焚，導致臉部、雙臂和雙腿受傷。

涉事47歲男子Net Anantakul是一名修船技工，在早前在家中維修漁船時發出巨大噪音和難聞的氣味，一戶相隔約60米的鄰居難抵滋擾，遂向當地市政局投訴。當局後來派員到現場視察，要求Net停止修船，導致他收入受損。

不滿鄰居投訴 放火燒屋報復

眼見收入受影響，Net遷怒於投訴他的鄰居，認為她「打爛飯碗」，及後在上周五（4日）晚上，Net攜帶一桶汽油到投訴他的鄰居，在其二樓屋頂淋汽油放火燒屋報復，但點火時不慎將汽油濺到自己身上，引火自焚，整個人被火焰包圍，嚴重燒傷。

當時33歲女戶主不在家，但其外籍伴侶發現二樓起火，立刻報警求助，消防到場將火救熄，並在現場發現汽油痕跡與油桶，認為起火原因有可疑。而燒傷的Net則未有求醫，但隨著痛楚加劇和水泡愈變愈大，最終翌日報警，救護員到場為他急救，見他臉部燒至變黑，雙腿與手臂都有嚴重燒傷痕跡，意識清醒，可以正常溝通，他在送院期間向警方承認淋汽油是為了報復鄰居投訴。