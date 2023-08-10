賓館抽屜藏「橫財」 男子拾金不昧、公安介入偵查 老闆急撇清：衛生只搞表面

【有線新聞】天降橫財，會否可能是勒索騙局？河南一名青年日前入住江西南昌一間小賓館時突然「天降橫財」，於房內抽屜里發現一大疊「百元鈔票」，目測有十幾萬元。據報賓館老闆自言搞衛生只搞表面，因此整潔房間時未有留意，而接報警員則將鈔票帶至銀行經鑒定，卻確認全是偽鈔。由於物主身分不明，加上假鈔「離奇」放在洗漱用品抽屜，網民均質疑事有蹊蹺。

猜測上一位房客落下 事主：一定十分著急

據內地傳媒報道，男事主8月9日去到江西南昌旅遊，在車站附近的小賓館住宿。當他在拿洗漱用品時，卻在抽屜里發現一疊厚厚的錢，目測有十幾萬。事主震驚後猜想應該是上一位住宿的旅客落下，「丟了這麼多的錢，一定會十分著急」，於是立即報警。民警來到現場檢查後將現金帶至銀行，鑒定確認全是假幣。

賓館老闆向警方表明「搞衛生一般不會那麼仔細，也就搞桌子上面的」，所以沒發現這些鈔票。事主則慶幸因為自己及時舉報，令假鈔未有落入無良商家手中，避免了他人更大的損失；即使鈔票是真錢，他也不會私自佔有，因為家人教育他要做一個有道德、拾金不昧的人。目前假幣交由銀行暫時封存，下一步警方將立案偵查。

質疑房內或有鏡頭 網民：拿走估計就慘了

「甚麽樣的人會把10萬元假幣放在賓館的抽屜？這很明顯就是騙子設的局」、「還好小夥子做人有底線，如果見財起意把錢拿走了，估計就慘了」 ​有網民認為事件可能涉及騙局，又直言內地很多中小型賓館都被人裝上針孔鏡頭，如果事主拿了錢，就可能會被騙子陷害、勒索，「賓館本身也有可疑」。