剛滿18歲偷買電單車 河南青年瞞父母半價賣樓 「法官：他只是個孩子」掀爭議

【有線新聞】河南鄭州一宗房屋買賣糾紛近日引起輿論爭議，當中涉及一名剛滿18歲的高中畢業生，他為買心儀電單車，背著父母把爺爺過戶給他、價值逾百萬元房子，以52萬元賤價賣給一名中介。家人得知後向法院提控對方「設局欺騙」，法官最後以男生「社會經驗非常有限」為由，認為交易有失公平，判決合同無效，但輿論卻議論紛紛，認為事主已經成年，戲言「不但熊孩子，連熊成年人恐怕也會越來越多」。

微信紀錄顯示 事主確實有意「賣樓換車」

據河南電視台報道，原告小華（化名）以52萬元價格，將房產賣給了中介小伍，小伍其後轉賣給第三方。得知房子被賣之後，小華母親懷疑這是對方設局騙了自己的兒子，多次找對方協商未果後，將中介和第三方告上法庭，要求認定房屋買賣合同無效。

案情指，在微信聊天紀錄中可以看出，小華確實有意出賣房屋來獲取夠買電單車的款項，因此表面上來看，房屋買賣合同是「完全民事行為能力人」簽訂的，內容也屬於正常的民事交易。

法官：誘導平賣再轉手 中介賺差價失公平

不過，法官從深層次來考慮，「雙方是不對等的地位」，認為小華只是一個普通的高中生，社會經驗非常有限，他對房屋的價值以及房屋買賣的程序和風險，缺乏基本的認識和判斷能力，完全聽從中介安排。

反之，中介卻是一個有經驗的二手房中介，法官認為他明知小華是一個未成熟的高中生，卻利用小華對房價的無知，誘導其以低於市場價一半的價格將房子賣給他，並且在短時間內轉手賺取差價；認為這場交易顯失公平，經過審理，撤銷了雙方的房屋買賣合同。

網民爭論事主價值觀 「這下可以買兩輛了」

法官受訪時表示「這個小孩也知道自己錯了」，引起網民討論，認為男生已經成年，「房子不如電單車」的判斷是其個人價值觀，反問所買的電單車是不是也要退回，更質問「這名男孩到底何時才能買電單車呢？A.28歲 B.38歲 C.48歲 D.58歲以上」，又認為家人如此早就把房產過戶，「與人無尤」，戲稱「本來以為只能買一輛，這下可以買兩輛了」。不過，支持判決者則直言該中介明知房產價值，卻開出低於市場價50%，「不關孩子是不是成年人，明顯有欺騙的意思」。