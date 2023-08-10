印傭零收費｜印尼領事指收費架構不變 仲介公會反稱獲官方授權 促孫玉菡晤正確對頭人

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【有線新聞】新聘來港印傭，僱主是否要付多數千元招聘費呢？特區政府最新引述印尼領事館，澄清收費架構不變，但協助印尼人力仲介公會來港講解新安排的負責人聲稱，他們獲印尼移工保護局授權，領事館不能夠代講勞工決策。

印尼人力仲介公會上星期三曾經在香港開記者會，講解「印傭零收費安排」，要求僱主承擔原本由印傭自付的費用，包括約5,000元招聘費，更有消息說印尼組織了代表團來香港，準備落實這項計劃。

勞工及福利局局長孫玉菡與署理印尼駐港總領事會面，特區政府會後發新聞稿引述署理總領事澄清，說安排印傭來港工作的收費架構無改變，印尼人力仲介公會向香港職業介紹所發出的信息不代表印尼政府，印傭來港就業的事宜應該一如既往由印尼政府與特區政府商討。

協助人力仲介公會召開記者會的僱傭中心負責人伍斯傑說，他們當時獲印尼移工保護局局長授權傳達新措施。伍斯傑：「領事館只是代表外交層面，實際整個政策是跟從他們的勞工部及（移工保護局），在總統之下直屬，這名代領事的說話不能代表勞工部或（移工保護局）所有任何決策。（移工保護局局長）會在8月底來香港，勞福局局長應該直接與（移工保護局局長）討論，才是真正找到正確對頭接洽者。」

有外傭組織說印尼政府早在2017年已經頒布國家法令保障他們，列明海外僱傭中介公司不應該向印傭徵收額外中介費，但從來沒有成功執行過。Sring亞洲移居人士聯盟發言人：「我們在台灣有類似經歷，印尼政府向台灣當局公布政策，但從來沒有實現。（印尼當局）從來沒有與其他政府商討，沒有諮詢印傭及中介的代表，只有（官員）之間自己討論，所以可以如何落實呢？」組織希望香港能夠落實到「印傭零收費安排」，並懲罰濫收費用的中介，以保障僱主及外傭權益。