河北雨災29死16失蹤　直接經濟損失逾958億元

【有線新聞】針對京津冀等地暴雨成災，財政部與應急管理部再緊急預撥14.6億元支援防汛救災。而在河北，截至周四，雨災已造成29人死亡，16人失蹤；388多萬人受災，直接經濟損失超過958億元。

河北省政府周五通報暴雨災情。截至周四，已造成全省29人死亡，當中有6人是早前的失蹤者，官員為死難者默哀；目前有16人仍失蹤，會繼續全力搜救。

當局指，此次特大暴雨水量達到275億立方米，洪水波及110個縣、市和區，超過388萬人受災；農作物受災面積近32萬公頃，超過19萬間房屋倒塌和嚴重損毀，逾3000間中小學幼稚園和醫療機構受損；全省直接經濟損失超過958億元人民幣。

當局強調早在暴雨前夕，已做好預防措施。河北省副省長張成中說：「提前轉移群眾，擴大人員轉移範圍，組織山洪地質災害危險區、蓄滯洪區和次生災害影響區群眾避險轉移。全省累計轉移群眾175.74萬人，其中蓄滯洪區97.84萬人。」

當局表示，會盡快讓民眾重過正常生活，預計整體重建需時兩年。張成中續說：「9月1日前，保證每一名受災學生都能按時開學返校；今年入冬前。確保受災群眾能夠回家或搬入新居，安全溫暖過冬；2024年汛期前，全面完成水毀防洪工程重建工作；2025年汛期前，完成各項重建任務。」

當局又指，省內多處道路、電力站和通信基站受損停運等，當局正全力搶修。