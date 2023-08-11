一家四口日本公園捉蟬 裝滿水樽帶走煎熟食用 稱「炸著特別香」

【有線新聞】一對在日本生活的山東夫婦，早前一家四口在日本一個公園內捕蟬，裝滿兩個水樽，帶回家烹調食用，又稱這種蟬「炸著特別香」，引起討論。

影片上載於抖音平台，頻道由該家庭的母親經營，不時分享四人在日本的生活點滴，並介紹當地好用的家品等。其中一段影片最近引起關注，見到夫婦帶同兩名子女到一個公園捕蟬，形容「在日本，遍地節流龜沒人要」，而節流龜是指山東特產的金蟬。

親手捉蟬裝滿兩水樽 帶回家煎熟食用

片段所見，該公園的樹上有不少蟬出現，母親用手捉樹上的蟬，裝滿兩個水樽，興奮地說：「來到日本後，發現滿地蟬是甚麽心情啊？」在另一片段見到，夫婦在家烹調捉回來的蟬，母親將油倒進鍋中，再將捉回來的蟬倒入鍋中煎熟，煎至外殼鬆脆後就上碟。

丈夫試食後大讚：「噴香噴香的」，又指味道與在內地吃的一樣，隨後母親又將蟬夾給幼子，他亦都乖乖放入口，然後點頭。事後該帳戶已刪走所有有關捉蟬的影片。

網民反應兩極 聯合國曾建議食蟲解決糧食危機

網民對此反應兩極，有內地網民驚訝日本為何有這麽多蟬可以捉，問「是不是不懂吃？」同時羨慕他們有這麽多蟬吃。亦有人批評，這家人過量捕蟬或破壞生態平衡，更提醒有日本國家公園禁止捕食蟬的幼蟲。而早在5年前，日本青木町公園發出公告，禁止市民及遊客「不要為食用目的，而捕捉蟬的幼蟲」。

內地不同地區都有吃蟬的習慣，如浙江、江蘇和山東等地，都有攤檔出售昆蟲類食物，包括「蟬串」。

聯合國糧農組織曾在2013年建議將食用昆蟲，作為解決糧食危機的方案。有科學家指出，可食用昆蟲含有豐富蛋白質、多元不飽和脂肪酸、礦物質、維他命和纖維素等，只要適當捕食，或有助舒緩糧食危機。