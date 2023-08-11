印傭招聘費｜印傭墊支費用 印尼公會促香港中介退還 港方：政府協議從無提及

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【有線新聞】今次爭議的焦點是印傭已經墊支的「招聘費」，印尼六年前頒布法令說招聘費等額外中介費不應由印傭支付。印尼人力仲介公會提出印傭應向香港中介要求退還，但香港中介說兩地政府的協議根本沒提過這筆「招聘費」。

印尼人力仲介公會與香港印傭組織會面，講解「招聘費」問題最新情況。公會主席說香港僱主每聘請一名印傭，就要向香港中介支付1萬6千至2萬元，理應包含給印尼中介公司的5,000元招聘費，但印尼中介公司從沒收足款項。公會主席Saiful Mashud：「我們一直認為招聘費由僱主支付，如果僱主已支付1萬6千至2萬元給香港中介，當中（給印尼中介）的招聘費只是2千至3千元，這是一個問題。我們希望澄清，不是想向各方增加更多收費。」

根據印尼當局規定，印尼中介公司有權收取約5,000港元招聘費，這筆數不能夠由印傭支付。不過據了解，印傭會先借錢代為支付招聘費及機票等款項，並期望香港中介向僱主收錢後再退還他們，而最終印傭不會收到關於「招聘費」退款，意味要自行承擔這5,000元。

Saiful Mashud：「如果僱主已經繳付款項，但香港中介沒退還款項給印傭，這是招聘地（香港）的問題，應該由領事館轄下的勞工組負責處理。可以問僱主有否付費？中介有否退還款項給印傭？印傭可向中介提出要求僱主退款。」

不過，有本港中介公司說，香港與印尼政府的協議從來沒有「招聘費」這個項目，香港中介向僱主的收費亦不包含招聘費。香港僱傭公會主席陳東風：「16,000元其實大約有4,000元是給印尼中介公司，包括買機票、做體檢、安排出境文件。招聘費從來都存在，但是沒有列入政府的認可收費項目。（印尼中介）沒有收過，就將這筆費用轉嫁工人，即是最初六、七個月來香港上班，每個月要匯錢給印尼公司，在那邊還款。」他又說如果兩地政府溝通後認為要將招聘費加入協議，僱主有需要承擔這筆額外費用。