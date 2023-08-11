夏威夷山火官員稱重災區大火大致受控

【有線新聞】夏威夷山火，死亡人數攀升到至少55人，近千人失蹤，多人燒傷或吸入濃煙不適。官員表示重災區拉海納的大火已大致受控，過千座建築物受損。總統拜登宣布山火為「重大災難」，會動用聯邦資源救災。

在重災區拉海納，日前山火最猛烈時，這座近三百年歷史的城鎮陷入火海，火舌隨風飄揚，有居民形容被山火吞噬的地方猶如戰場。

居民駕車逃生，濃煙幾乎完全遮蓋視線，強風加上乾燥，加速火勢蔓延。

夏威夷大島及毛伊島周二起多處發生山火，當地國民警衛隊出動救災，五小時內已投擲數十萬公升的水。

經過連日撲救，官員周四表示拉海納的大火已大致受控。

這個每年吸引200萬遊客的旅遊勝地變成焦土，過千座建築物受損。州長格林預計重建整座城鎮需多年時間、耗資數十億美元，又認為這次大火是夏威夷自1960年海嘯以來，最嚴重的自然災害，目前最急切需要是安置居民的房屋。

大批旅客繼續在毛伊島機場等候離開，官員表示過萬人已經撤離，有旅客對於突然被通知要疏散，感到愕然。