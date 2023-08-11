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西共體下令成立候命部隊應對尼日爾軍事政變

  • i-Cable
  • 2023年08月11日
【有線新聞】西非國家經濟共同體發公報，就成立候命部隊展開籌組工作，重申仍然希望透過外交努力，和平解決尼日爾政變，軍事介入只是最後手段。據報尼日爾軍方警告，如果鄰國軍事介入，會殺死被軟禁的總統巴祖姆。
同一個場地，西非國家經濟共同體的領袖再次齊集尼日利亞首都阿布賈，商討應對尼日爾政變軍人拒絕在限期前，釋放被軟禁的總統巴祖姆和恢復民選政府。
西共體輪任主席國尼日利亞總統蒂努布說，各國領袖再次舉行峰會，是要反映事態的急切性，以及展示團結一致解決危機的決心。
他說西共體會對阻礙尼日爾恢復民主憲政的人，加強制裁和實施旅遊限制等，亦會透過共同努力，繼續以外交手段落實和平解決政變的路線圖，履行對尼日爾民眾的承諾：「我們會繼續相關工作，你們可以透過公告知道今次非凡的峰會，沒有選項是不在考慮範圍，包括使用武力作為最後手段。
會後公告宣布，西共體國家的防長就成立候命部隊展開全面籌備工作，但公告無交代何時或哪種情況下，會軍事介入尼日爾。
美聯社就引述美國官員消息，指美國署理副國務卿盧嵐早前與政變領袖會面時，對方警告如鄰近國家企圖軍事介入尼日爾，就會殺死被軟禁的巴祖姆。
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