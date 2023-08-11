掃碼惹的禍！電量歸零無法借尿袋 惡客狂打店員發洩 「沒還手」掀輿論爭議

【有線新聞】內地生活便利離不開手機，但眼見電量即將歸零，也別要太衝動。陝西西安一名男子就因為「掃碼」失敗，腳踢充電寶出租設備泄憤，其後更暴怒打出言勸阻的男店員。涉事男店員身型相當健壯，但全程捱打不還手，甚至只避不檔，只因為怕被認定「互毆」惹上禍，因此引起網民熱議，慨嘆「法律到底保護了哪些人了？」。

男子踢設備泄憤 店員回話：踢爛也沒用

內地傳媒報道，事發於8月9日，在陜西西安市三橋新街附近一間便利店，店員遭陌生男子毆打，但始終沒有還手。閉路電視畫面可見，該名報稱體重280斤的男店員當時坐在店門口乘涼，此時一名男子走到店門口租用「共享充電寶」，但未知是否設備故障，第一次沒有取出來，他便一腳踹在充電設備上。

男店員見狀在旁說了句「踢爛也踢不出來的」，當男子再次「掃碼」取充電寶時，手機便沒電了。男子一下把怒火發泄到男店員身上，雙方發生口角。男子其後揮拳多次打向店員頭部，對方不但沒有還手，只是避開，連阻擋推開男子也沒有，男子隨後逃離現場。男店員事後向傳媒表示，始終沒有還手是因為擔心被認定為「互毆」，也不想給店老闆帶來麻煩。

怕認定為互毆 網民：正當防衛作廢了？

西咸新區公安分局翌日通報，指該局三橋新街派出所事發當晚接到報警，事主稱其在便利店被人毆打；打人男子劉某34歲，無故踢踹便利店的充電寶設備，店員李某勸阻時被劉某毆打；根據治安管理處罰法規定，對劉某處十五日拘留。

「最可悲的就是『因為擔心被認定為互毆』這句」、「看的好可憐…正當防衛是作廢了嘛？」、「很多時候，法律到底保護了哪些人了」不少網民直言遇襲還手也可能被當成互毆，因為店員曾經「還口」，幸好警方今次逮到人，不然很多時都助長惡霸橫行。另有網民以自已200斤老公的勸架經歷，建議「緊緊抱住對方，抱到對方呼吸都有點困難那種，然後嘴巴裏說我不打你，我們好好的。其實對方已經被他抱的（得）跟被打了一樣，最後警察還誇我老公好。」