湖南名牌醫院主任遭舉報 隱瞞醫科生檢查致死 要求同事「食死貓」惹眾怒

【有線新聞】屬內地名牌醫院的湖南中南大學湘雅三醫院爆出「累死病人」醜聞，該院呼吸與危重症醫學科主任孟婕遭同事聯名舉報，涉及至少兩宗醫療安全事件，放任醫科生單獨進行支氣管檢查，導致兩名病人死亡，事後更要脅不在場醫生簽字擔責，另有亂用科室經費等問題。湖南省衞生健康委證實知悉舉報事件，與中南大學成立聯合調查組介入。

舉報信：2020年調任以來違紀違規層出不窮

內地傳媒報道，題為《關於呼吸科孟婕若干問題的反映》舉報信於網上傳開，署名為「所有關心呼吸科發展的醫務工作人員」，共有九人簽名，名字大多是湘雅三醫院的呼吸科醫生。舉報信明言孟婕2020年調任呼吸科主任以來，種種違紀違規行為「層出不窮」，嚴重影響呼吸科未來發展及聲譽。

舉報信指，呼吸科建科以來從未出現支氣管鏡檢查後死亡事件，但在2022年5月至8月的三個月期間，連續出現兩宗檢查後患者死亡事件，「操作均由孟婕的學生鄒某單獨完成」。舉報信指鄒某工作未滿一年，只是試用期員工，亦沒有國家醫療行政部門及醫院醫務科授權的手術操作資質。

涉嫌私設小金庫 打壓排擠同事

第一宗致死事件發生在2022年5月27日，鄒某獨自為患者夏某完成支氣管鏡檢查及肺泡灌洗術，患者術後心跳呼吸驟停死亡。舉報信指孟婕事後要求不在場醫生劉建明和張強簽字，替其承擔責任，並以「年度考核不合格」作為要挾；被拒絕後，未經科室任何討論便私自斷定與操作者無關，要求由臨床主治醫生全權負責。

孟婕被舉報的問題還有獨攬科室絕大部分橫向經費，績效分配暗箱操作，私設小金庫，分配與開單掛鉤，未見財務支出公開；給自己定高薪，一份工作拿兩份獎金；科室管理「一言堂」，自行決定重大事項和大額資金使用；打壓排擠同事，導致多人離開科室；管理不善，拉幫結派，嚴重影響科室公平機制等等。

國家認證「三甲」醫院 有北協和、南湘雅之稱

湘雅三醫院與湘雅醫院、湘雅二醫院均為國家重點「雙一流」中南大學的「湘雅」系醫院，在內地醫學界素有「北協和、南湘雅」之稱。醫院網站顯示，該院是集醫療、教學、科研、預防、保健、康復於一體的國家認證「三甲」（最高等級）綜合醫院。