全球首個陸上商用小型核反應堆 「玲龍一號」於海南成功安裝

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】全球首個陸上商用的小型核反應堆「玲龍一號」近日在海南成功安裝，將可以為當地超過52萬戶家庭提供低碳環保用電。

「玲龍一號」核反應堆的核心組件慢慢被吊起向核島方向移動，最終順利入堆吊裝成功。作為核電站的「心臟」，「玲龍一號」是全球首台陸上商用的小型核反應堆，也是全球首個通過國際原子能機構安全審查的小型壓水堆技術，填補了國內技術空白，是世界前列的技術。

對比大型核電，小型堆更加小巧、靈活、安全。適用於多種場景，可以佈置在居民區或海上平台，被稱為核能領域的「移動電源」，未來應用前景廣闊。海南核電有限公司工程管理處副處長趙龍說：「如果把它放到了平台上，它就可以變成一個移動發電站，就像一個移動「充電寶」一樣。小堆的安全要求是非常高的，它的影響範圍比大堆是有效地縮小。它的控制範圍是在它的廠房圍牆，所以說廠房圍牆之外人是可以長期安全居住。這也就意味着小堆可以放置在咱們的市中心或者市郊。」

「玲龍一號」計劃在2026年起發電，可滿足海南超過52萬戶家庭用電需求。而核能發電作為清潔能源，具有綠色低碳的優勢。每年可減少二氧化碳排放量約88萬噸，相當於一年植樹750萬棵。