強制驗樓｜認政府有延遲檢控 稱已介入逾千幢違令樓宇 甯漢豪：需約年半檢測修葺

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【有線新聞】對於900幢驗樓限期已過，但未有採取任何行動的樓宇，發展局局長甯漢豪承認過去政府有延遲檢控，重申業主再沒行動，年底就會陸續檢控。

現時全港約4,800幢樓未遵辦驗樓令，當中1,100幢屬於「樓宇更新大行動」第二類別樓宇，即是屋宇署會代為驗樓、修葺，再向業主追收費用，有400多幢正進行檢測，600多幢在維修中。發展局局長甯漢豪：「屋宇署一般如果介入檢測，大約需時5至6個月勘察，完成後視乎工程規模，用7個月時間，參考過往例子完成維修，6加7大約是一年多，有些樓宇（需時）可能久一些。」

另外有900幢是驗樓令限期已過，但業主連驗樓人士都未委聘，政府正了解他們的意向，不排除會主動介入，其中第一批30幢風險較高的樓宇，屋宇署會主動用航拍檢查，有需要會做緊急維修，預計9月上旬會完成。甯漢豪承認，屋宇署以往對未遵辦驗樓令的人有延遲檢控。甯漢豪：「可能我們給了較長的寬限期讓業主去遵從，12個月遵從不了我給你延遲，限期過了都不是即時檢控，因為屋宇署工作有優次，有時隔半年，甚至有些隔幾年才檢控，這是真的，我們承認，但希望社會不要以我們過去的檢控數字，去猜度我們未來的力度。」不過她指今年年底是最後通牒，呼籲業主盡快行動。