啟德將有大型郵輪泊岸 當局要求改善交通配套 楊潤雄籲勿令旅客留下壞印象

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【有線新聞】啟德郵輪碼頭下星期六有載著5,000名遊客的大型郵輪泊岸，文化體育及旅遊局要求碼頭統計旅客會使用何種交通工具，改善配套。

剛過去的星期三和五，載有約兩千人的郵輪兩度停泊啟德郵輪碼頭，政府安排多條穿梭巴士路線疏導旅客，又向的士司機派發石油氣現金券。下星期六海洋光譜號來港，旅客更多、有五千人。文化體育及旅遊局局長楊潤雄：「要求碼頭營運商和郵輪商討，如何就乘客，打算抵港後怎樣利用一天的時間，打算使用哪種交通工具，收集再仔細的資料，然後我們再就這些資料做預案，當然我們要預先準備，如果（碼頭營運運商）看到的士站開始多人等候，就應該讓船公司暫停落客。」

上月訪港旅客約360萬人次，按月升31%，楊潤雄說旅遊業逐步向好，會舉辦大型盛事，及提供更多旅遊路線「吸客」。楊潤雄：「現在旅客深入深水埗哪一條街，旺角哪一條街，哪一間咖啡店，要整個社會一起有接待旅客的心，要一起去做，因為可能你逛街時，就有幾個旅客在你旁邊。」

近日有報道指，有的士向旅客濫收車資，楊潤雄說會加強執法，又呼籲市民不要令旅客留下不良印象，不再來港，否則損失是每一個香港人。