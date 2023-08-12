不滿啟德欠交通配套 居民：做咁耐開荒牛咩都冇 林世雄承諾年內完成運輸研究

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【有線新聞】運輸及物流局局長林世雄出席啟德街坊論壇，有居民不滿政府擱置單軌列車方案，捷運系統又未研究好，浪費了發展啟德的公帑，林世雄承諾今年會完成區內運輸系統研究。

林世雄落區到啟德出席居民論壇，聆聽他們對交通的意見。民建聯主席李慧琼重提上星期旅客不滿郵輪碼頭交通配套不足。

民建聯主席李慧琼：「從電視見到郵輪碼頭原本安排都是令人心痛，再一次證明捷運系統的迫切性。」

運輸及物流局局長林世雄：「我們覺得有需要不斷檢視啟德交通，會否再有空間提升可持續性。」

之後到台下居民發問，傳媒要避席，有居民不滿啟德單軌列車方案被擱置。

居民：「房屋問題都可以幾個月內拍板完成，可否拿出同樣的行動力，用這種速度？」

居民：「會否考慮捷運系統？我只有一條巴士線22X，大哥，半小時一班。」

居民：「郵輪碼頭和觀塘碼頭是『掘尾龍』，這些是規劃發展麼？」

林世雄：「重慶『雲巴』我都看過，湖南株洲『智軌』都看過，如果兩卡車香港可能不夠用，可能要四卡、六卡，爬坡能力未必靈活，（方案）可能今年之內會公布。」

居民：「郵輪碼頭造價高達82億元，現在大家看到是荒蕪空洞地區，這區的公帑是否變成一筆死錢？」

居民：「啟德居民做了七、八年開荒牛，甚麼也沒有。今個座談會的目的不是你們做騷、打卡，這份全都是你們2023年的打卡。」李慧琼：「如果說我來打卡，對不起，這不是我的目的，我來是希望協助爭取。」

論壇歷時一個多小時，有七名居民發問，林世雄說聽到市民的聲音，會研究提高啟德交通暢達程度。