屋宇署用航拍機勘察未驗舊樓 緊急工程後再向業主收費 議員倡政府代驗樓後再追討

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【有線新聞】有收到驗樓令近四年的舊樓至今都未委聘驗樓人士，屋宇署用航拍機勘察後即日做緊急工程，之後再追討費用，而驗樓令的檢測及維修要求仍然要由業主自行負責。

航拍機勘察行動本月初展開，深水埗欽州街這幢唐樓被列為高風險樓宇，屋宇署用航拍機從上而下拍攝外牆，檢查石屎情況、做記錄，檢查完一面再檢查另一面外牆，重複升降拍攝。屋宇署檢查後認為外牆部分石屎有剝落風險，法團主席說署方要求即時處理，溝通過後由政府介入清拆。大廈業主立案法團主席黎生：「我們業主都安心一些，起碼有個保障，唯一不好是又要付一筆大費用。」

勘察行動是針對樓齡高、有失修舉報、面向主要道路及有懸臂式露台或簷篷的大廈，當中包括三無大廈，完成勘察首批30幢，未來幾個月會再挑選另一批高風險樓宇勘察。

緊急工程完成後屋宇署會向業主追收工程費用，不過就算完成工程，都不能夠視為履行驗樓令，業主依然要自行負責維修。黎生：「我問過他們，他們處理危險的事件優先，其他事情都沒有幫我們做，都要我們自己做，所以我們之後的工作都是一樣，看看可否申請暫緩執行付款，都無辦法，我們要承擔。」

根據政府資料，這幢大廈的驗樓令2019年發出，現在已逾期，驗樓人士都未聘請，法團稱安排自行維修對於舊樓業主而言很困難。

緊急工程後石屎外露，維修更加迫切，法團5月向市建局申請資助、6月向民政處求助，市建局非執董鄭泳舜認為審批維修的部門亦應加快。九龍西（民建聯）鄭泳舜：「始終這些維修項目牽涉很多專業部門，有時坦白說是慢了，譬如不論屋宇署、消防處去審批、更改圖則，或入紙申請都需要一定時間，令事件拖慢了。」他指潛在風險較高的舊樓，業主如果有困難，建議政府可以代為驗樓及維修，再一筆過追討。