港鐵客務支援隊成立十年 900成員支援大型事故 8號風球出動協助乘客

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【有線新聞】港鐵客務支援隊成立十周年，由港鐵公司後勤員工義務加入，負責於颱風襲港時或特定日子，在車站支援乘客。

每逢打風、列車延誤停駛，或者年初兩地通關等，港鐵車站都會有穿著粉紅色背心的職員當值。

來自採購及供應鏈部的Kenneth是其中一個，他2016年開始成為颱風支援隊隊員，在天文台預告掛八號風球的時候出動。高級系統及物流主任王偉強：「有些乘客在打風期間，可能等了很久也上不了車，會有些鼓噪，但很多時候我們不會太上心。自己也經歷過八號風球期間要趕回家，也明白有些市民打風回家期間，會覺得很彷徨和無所適從。 」

本身是管治及公司秘書部副主管的黃慧玲，是支援隊其中一個小隊的隊長，她認為周末或假期到不同車站工作有助她熟悉公司運作。管治及公司秘書副主管黃慧玲：「譬如乘客會問如果要去某一個站，要怎麼坐才是最便宜，或者如果想某個時間到應該乘哪班車，這些是我們未必懂得回答。其實每次出勤我都會學習到很多，無論是實際工作上，或者從組員身上學到不同的事，是很寶貴的經驗。」

港鐵說支援隊成立十年，目前有約900名成員，足夠在大型事故或惡劣天氣期間到車站支援，未來會繼續加強維修和資產管理，盡量減低任何事故對乘客影響。