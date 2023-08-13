靈活行｜高鐵往返西九至福田明起可免費改車票三次 最遲開車後一小時內辦理 乘客讚方便

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【有線新聞】來往高鐵西九龍站至福田的乘客，明天起可以在乘車當日免費改車票三次，改搭當日其他班次，有別於以往只可改一次。究竟如何操作？有甚麼要注意？

買了高鐵票來往西九龍站至福田，早到車站或遲到可以即日免費改車票三次，最遲開車後一小時內辦理，西九龍站票務大堂售票機可以改車票。

證件放左上角，首先按「靈活行」揀選證件，例如回鄉證，之後選擇本身乘坐的班車，會顯示車票還可改多少次。下一步選擇想轉坐哪一班車，要留意直達車才可以乘搭，每日38班來往西九龍站至福田，中途站的車不能乘坐。

處理好之後要核對新舊車票，記得只可換到同等級車票，二等座的乘客注意，新安排下無座位，可能要全程站立。最後列印新車票，資料就完成，不可以退票。如果入閘後，離境大堂都有專門自助機辦理改票手續，但不能打印車票，要用手機對著螢幕拍下新車票。

福田旅客夏小姐：「如果誤時就可以免費更改挺方便，希望能夠有多一些機會可以改，因為前往廣州的人都挺多。」湖北旅客鄭小姐：「挺好的，很方便居民，大陸和香港這邊往來的人。」

如果車票從未改過，時限上不符合用「靈活行」，例如早到多過45分鐘，只能用以往一般改票程序，限改一次，但之後再改就可用「靈活行」辦理，福田站都有售票機辦理改票手續。