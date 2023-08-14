初創企業獲政府資助開拓數碼娛樂 望推動虛實結合 未來引沉浸式劇場「巴黎舞會」

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【有線新聞】創科的應用可以很貼近生活，不少初創企業開拓數碼娛樂，最大特色是虛實結合。

這些虛擬寵物好可愛吧？ 數碼娛樂所說的不單止是玩遊戲，來到Web3.0及元宇宙時代。娛樂強調虛實結合，可以做到真人形象、虛擬互動。

NFTIV首席技術官梁國柱：「利用這種系統的好處，人、寵物是真實的，但不可能永遠流傳，利用區塊鏈幫助流傳最美麗一刻。無論是為紀念或未來商業用途，可以帶動大家對虛實結合的信心。」

數碼港獲政府撥款5,000萬元，推動Web 3.0發展，至今已經吸引170間相關初創企業落戶。數碼娛樂成為潮流，有初創團隊未來會引入在威尼斯影展，獲得最佳VR體驗大獎的沉浸式劇場「巴黎舞會」。

X Social Group創辦人林漢源：「現在你們在香港參與很多VR遊戲，你會發覺很多都是以遊戲為主，但這個（巴黎舞會）是舞蹈，是法國文化藝術，我們引入香港的原因。是希望隨着VR的科技進步，以一個虛擬人物的身份，體驗整個舞會。」

如果市民等不及，可以先到元宇宙藝術劇場感受氣氛。這個元宇宙藝術劇場已經在今年2月香港藝術節登場，打破地域限制，世界各地的觀眾，都可來到這個劇場欣賞表演。