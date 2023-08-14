818流水式集會案｜黎智英等7人上訴 組織非法集結罪獲撤銷 參與非法集結維持原判

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】2019年維園流水式集會案李柱銘、吳靄儀等七人，不服定罪上訴，獲上訴庭裁定部分得直，撤銷「組織未經批准集結」的定罪，黎智英、李卓人等四人，減刑3至6個月。

李柱銘聽完裁決後，離開高等法院，沒有回應記者提問。吳靄儀就說，未決定是否再上訴：「我們要看過判詞，與律師研究過，雖然我自己都是律師，但我們仍要與代表律師，與資深大律師討論，再決定怎樣處理。」

2019年8月18日維園舉行流水式集會，遊行遭警方反對。七名民主派人士帶頭離開維園，被區域法院裁定組織及參與未經批准集結罪成。其中李柱銘、吳靄儀及何俊仁獲判緩刑兩年，何秀蘭、黎智英、李卓人及梁國雄，判監8至18個月。上訴庭推翻了「組織未經批准集結」的定罪，四名入獄的被告，獲減刑3至6個月。

上訴庭說「組織」暗示了籌劃活動的責任，但維園的集會是由民陣舉辦。七名被告並非民陣成員，事前亦沒有參與規劃遊行路線。離開維園時拉住直幡及叫口號是違反警方禁令，屬於「參與未經批准集結」，但無證據顯示，各被告指示尾隨的人怎樣做。如果單純因為被告出現在隊伍的前排，就推論他們是搞手、是不現實，所以沒有足夠證據，確立「組織集結」的控罪。

原審法官形容流水式集會，是繞過禁令的詭計，上訴庭認為不可以說是錯，因為各個被告參與未經批准集結，是證據確鑿。