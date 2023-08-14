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球王價值！北京友賽「美斯踩過」草皮限量賣　附專屬紀念編號　學者大讚是情懷

  • News Editor
  • 2023年08月14日
球王價值！北京友賽「美斯踩過」草皮限量賣　附專屬紀念編號　學者大讚是情懷

【有線新聞】阿根廷球星美斯贏得世界盃後，今年六月率隊訪華踢友賽，不但掀起內地球迷狂熱，更是商機處處。除了邀請美斯亮相「帶貨」直播外，舉行友賽的北京工人體育場近日更宣布將限量開賣是次「草坪紀念品」，首批更限量100個，要價499元人民幣。不過，網民對於「美斯踩過」草皮反應兩極，有人質疑如同將「美斯商機」搾乾搾盡，但亦有學者認為社會日趨多元，有否收藏價值取決於支持者的認可。

分三個區域　包括81秒左腳射門進球區

據內地「每日經濟新聞網」報道，體育場營運方的中赫工體於本月9日宣布，於11日中午12時起開始預售「草坪紀念品」，出售包括「梅西81秒左腳射門進球區域」、「梅西1V3連續過人區域」、「梅西跑動核心區域」，這三個區域將「隨機發貨」，不接受指定購買。三個區域草坪合共製作成2,023份草坪紀念品和1,000份印章。首批紀念品限量100個，要價499元人民幣。

草坪紀念品附有專屬紀念編號。網上圖片

中赫工體表明，有意購買者需透過轉發微博貼文的方式參與抽籤，中籤後才可付費購買；剩餘紀念品將繼續分批在小紅書、得物等平台預售，還有部分可在線下門店購買。在11日中午開賣後僅3個小時，「草坪紀念品」開賣貼文已被轉發1,582次，數百名球迷在評論區留言希望中籤。不過也有人留言嘲諷此舉荒唐、瘋狂，甚至形容像是「割韭菜」（剝削底層），亦有人擔憂「會否有痰」（意指足球員常在賽場上吐痰）。

職員將草皮捲起。網上圖片

學者：難判斷是否割韭菜　球迷認同便有價值

內地「極目新聞」引述北京社科院研究員、數字經濟學者王鵬指出，年輕人願意為情懷「買單」，是彰顯個性；從球迷角度認為有一定價值，只要該紀念品製作流程規範，品質有保障，比如綠草不會因為時間長而枯萎、變色等，那麼其售價就無可厚非；是否「割韭菜」難有公允判斷，但認為社會日趨多元，消費者的消費理念和價值認同都發生變化，不應求全責備。

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