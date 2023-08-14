墜機亞馬遜4童雨林求生40天 13歲「英雄」長姊 被發現遭繼父長期性侵

【有線新聞】哥倫比亞亞馬遜叢林地區今年5月哄動全球的墜機事故，機上4名原住民姊弟妹在所有成年人罹難下，於雨林流浪40天最終獲救。當時最年長的13歲姊姊萊絲莉（Lesly）憑野外求生技能，成功「養活」3名弟妹，當中最年幼更只得11個月大。不過，在這場事故中喪母、大難不死的女童原來童年歷經磨難，當局近日公布向萊絲莉的繼父提出性侵害指控。

獲救住院逾一個月 兒福機構揭疑遭性侵

哥倫比亞檢察官公布該名為拉諾克（Manuel Ranoque）的男子，從繼女萊絲莉10歲起就性侵她。拉諾克是墜機事故中生還孩童當中1歲、4歲小童的生父，以及9歲和13歲女童的繼父。這些孩童於6月10日獲救後住院治療超過一個月，及後一直由當地兒童福利機構照顧。檢察官聲稱萊絲莉是在兒福機構內首度被發現懷疑遭性侵。

墜機事故發生在今年5月1日，出事小型飛機在起飛後數分鐘，機長報告引擎故障，隨後就從雷達螢幕消失。救難人員搜索到5月16日，終於在亞馬遜雨林發現飛機殘骸，以及機上三名成人包括孩童母親的遺體，但同機的四姊弟卻下落不明。由於現場發現部分被吃掉的水果，當局研判四姊弟可能奇蹟生還，決定擴大搜救行動。

與娘家爭監護權 繼父認家暴稱僅「口頭襲擊」

4名孩童為具「維托托族」（Huitoto）土著出生背景，族人曾傳授辨識水果和在叢林生活的技巧，而萊絲莉憑藉對叢林危險，包括蛇、掠食性動物和武裝犯罪團伙（其繼父報稱曾受武裝販毒組織威脅）的深入了解，在磨難中求生。她以髮帶綑綁樹枝、搭建臨時帳篷遮風擋雨，又以機上木薯粉及摘種子及野果為食。四童獲救時雖然有脫水、營養不良以及被昆蟲叮咬，但健康並無大礙。

參加了大規模的搜尋行動的拉諾克，於奇跡發生後，立即與孩童的外祖父母爆發監護權爭奪戰，同時被當局禁止探望年長繼女，他當時曾表態：「我只在照片看到兩個年長孩子，讓我很擔心，我呼籲全國人民尊重我是父親，較大的孩子應該先跟我說話」。面對娘家指控家暴妻子，拉諾克向傳媒承認家裡出現問題，但強調只是口頭上的襲擊，「從身體上來說很少」，又認為是私人家庭事務，不希望被外界「八掛」。