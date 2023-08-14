看著就很怪！狗主帶貴賓犬檢查 驚揭奸商用「巴西老鼠」打藥低價賣

【有線新聞】玩具貴賓犬（Toy Poodle）細小可愛，是不少城市人的寵物熱選， 但南美阿根廷近日就揭一宗「狸貓換太子」的寵物騙案。一名狗主將愛犬帶往獸醫處打疫苗時，經檢查發現竟然不是狗。事件懷疑是奸商用類固醇將「巴西老鼠」谷大，看上去好像是貴賓犬，並以平價「成功」兜售多人。

據《每日郵報》報道，事主是一名來自經濟較落後省份卡塔馬卡的退休男子，他是在首都布宜諾斯艾利斯的拉薩拉達（ La Salada）市場以150美元（約1,170港元），買了兩隻他認為「很漂亮」的玩具貴賓犬。事主其後將愛犬帶到獸醫醫院注射疫苗，沒想到獸醫檢查卻發現這兩隻「貴婦狗」不是狗，而是在當地有「巴西老鼠」之稱的囓齒動物雪貂。

贗品市場著稱 另有女子以為買了「芝娃娃」

報道指出，雪貂自出生時就被注射了類固醇，以增加它們的體型，然後進行了一些額外修飾，使皮毛看起來像一隻毛茸茸的玩具貴賓犬。據報當地貴賓犬身價格約在1,000美元（約7,800港元），因此有奸商為牟取暴利，看上身價只有約75美元（約585港元）的雪貂身上。布宜諾斯艾利斯的電視台則報道另一名女子同樣被騙，而她以為自己買的是芝娃娃。

資料顯示，拉薩拉達屬基層地區，以來自玻利維亞的移民工人為多，薩拉達市場更是以「贗品市場」著稱。