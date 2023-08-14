民建聯及驗樓師學會檢驗港島東舊樓 25幢可能有即時危險 4分1涉及批盪剝落

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【有線新聞】​民建聯和香港驗樓師學會檢驗港島東50幢舊樓，發現一半有即時危險，建議政府進場維修，並壓縮樓宇更新計劃的輪候時間。

本港近月發生多宗舊樓石屎剝落意外，部分導致途人受傷或車輛受損。

民建聯聯同香港驗樓師學會簡單檢驗港島東約50幢「三無大廈」或樓齡超過50年的舊樓，當中一半即25幢界定為有即時危險，四分一涉及批盪剝落，其次是樓宇結構，例如主力牆有裂縫，石屎剝落也有近一成半。港島東（民建聯）梁熙：「最嚴重我們見到是灣仔道123號，如果旁邊望過去，已經見到整個（簷蓬）向下彎了，向下彎之餘，在彎和平的位置見到有缺口。50幢之中有25幢（有危險）其實是高的（比例），不過我們揀選出來都是風險較高，因為『三無大廈』就是本身沒管理公司、沒法團、沒業主會，通常是很難開業主大會，他們要百分百業主同意才做到相關的維修，也因此小事都會慢慢拖延到變成嚴重問題。」

梁熙又認為目前市建局樓宇更新大行動的程序需時太長，建議政府壓縮到兩年。梁熙：「如大廈第四批次隨時要等五六年才可以開始相關工程，所以我們就遇到個問題，為甚麼收到（屋宇署）命令多年仍未開工，我們建議先驗身（樓）後排隊，而不是排隊後才驗身（樓）。」他說會將今次驗樓報告交給政府部門，希望政府盡早安排進場維修。