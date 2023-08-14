賺到盡？高鐵泰安站狂擺按摩椅 大量旅客瞓地坐樓梯 職員辯稱旅遊旺季

【有線新聞】內地力谷「內循環」經濟，加上暑假推高國內遊熱度，但山東泰安高鐵站被指「賺到盡」，傳出站內多達九成座位都是收費按摩椅。職員事後澄清按摩椅「只有」930個，與普通座椅比例約為2：1，並非網傳的9：1，又解釋由於正值暑期旅遊旺季，才會有旅客找不到座位。

標示免費入座 乘客：按摩點突出非常不舒服

據山東《齊魯晚報》報道，泰安高鐵站候車區南區共有六排按摩椅，其中五排為普通按摩椅，一排是高級按摩椅。高級按摩椅共16個座位，按摩消費的只有2位旅客。候車廳北區西側就有三排普通座椅，僅有三四個空座。整個候車廳內粗略統計，近500個座椅只有60多個普通座，其餘全為按摩椅，因此不少遊客坐在候車廳地面上。

報道指按摩椅品牌是「摩享樂」，寫著「免費入座，掃碼按摩」的字樣，而按摩套餐分為三個等級，最低8.8元按摩10分鐘，最高15.8元按摩32分鐘；高級按摩椅最低15元15分鐘，最高30元45分鐘。

其他城市亦存在 輿論批車站過度商業化

「不按摩的時候，座椅內的按摩突出點非常不舒服，硌人後背，不適合久坐候車。」有站內旅客投訴，指如果不付費，很容易被座椅突出按摩點「梗」到背部疼痛。「按摩椅相對寬大，佔用面積比普通椅子多，多加一張按摩椅，就要撤掉相應的普通椅子，擠掉的是公共候車資源。」來自青島的旅客徐女士更言指，她是爬完泰山準備返程，因此累得要坐在地上，批評車站安排「不人性化」。

據報類似的場景在其他城市同樣存在，輿論批評是車站過度商業化的表現，又認為按摩椅的功能應該是提供「舒適體驗」，但從旅客反饋來看反而是感到不舒服。報道引述泰安站一名工作人員表示，已就投訴請示上級單位，「目前，我們無法答覆」。

職員證按摩椅近千張 稱鐵路局統一安排

有工作人員其後表示，泰安站第一、第二兩個候車室共有各類座椅1488個，其中普通座椅558個、按摩椅930個，而設置按摩椅是由濟南鐵路局統一安排。該工作人員進一步解釋，當前正值暑期旅遊旺季，來爬泰山的人比較多，每日發送旅客2.7萬人次左右，旅客客流壓力比較大，因此在流量高峰會出現有旅客在候車室找不到座位的情況。