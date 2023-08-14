厄瓜多爾總統大選在即候選人辯論承諾打擊暴力

【有線新聞】厄瓜多爾大選周日舉行，候選人比利亞維森西奧遇刺後，其他候選人首次電視辯論，都承諾打擊暴力，分析認為無人成功突圍。

距離大選只剩數天，7名總統候選人周日齊集電視台總部，就安全、經濟、民主和可持續發展等議題交鋒。

早前遇刺身亡的候選人、屬於比利亞維森西奧的講台懸空，全場默哀一分鐘。

包括謀殺等暴力罪案在厄瓜多爾經常發生，比利亞維森西奧當街被槍殺後，各個候選人都希望藉打擊罪案突圍。

在民調領先、左翼的路易莎岡薩雷斯承諾以鐵腕手段打擊犯罪，包括在遠離城市的沿海興建新監獄。她獲得前總統科雷亞的支持，但科雷亞有涉貪的前科，可能對她不利。

另一名熱門候選人、保守派的托皮奇表示當地被恐懼和絕望籠罩，承諾對暴力零容忍，包括整頓監獄秩序、防止毒品及非法武器流通。

至於是原住民的佩雷斯，同樣承諾將打擊犯罪，但會優先考慮從教育著手。

辯論場外保安森嚴，有手持長槍的安全部隊駐守。比利亞維森西奧臨近選舉被殺，震驚這個有1800萬人口的南美國家，其所屬政黨則宣布由黨友蘇里塔頂上參選。

蘇里塔與副總統參選人安德烈婭岡薩雷斯身穿避彈衣出席記者會，蘇里塔稱將秉承比利亞維森西奧的遺願參選，強調不會向幫派妥協，但他仍須獲選舉委員會確認參選資格。