輸入外勞｜護理院舍首輪獲批1,000外勞 業界倡加大配額 院舍外勞：若需要我會一直在港工作

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【有線新聞】社署的「院舍輸入護理員特別計劃」月底會審批1,000個外勞配額，業界認為未能應對人手荒，建議加大配額及取消分階段申請的限制。

熱不熱、溫度可以？（可以。）餵婆婆吃飯、幫婆婆抹嘴，阿素是這間安老院去年聘用的內地外勞，培訓大約一個月，已獨立照顧長者。

阿素：「因為香港第五波疫情時，缺乏（院舍）人手，我就報名過來。如果香港需要我，都會一直在香港工作。」

目前全港大約有4,000個好像阿素般的輸入護理員，過去都是透過「補充勞工計劃」來港。政府今年6月推出「院舍輸入護理員特別計劃」代替，一年分4季申請（3月、6月、9月及12月），這輪配額有1,000個，院舍要獲批配額先可以招聘外勞。計劃首階段申請上月截止，社署一共收到370間院舍申請2,162個外勞，平均每間院舍都希望聘請5至6人，不過名額只有一千個。

有業界說配額杯水車薪，加上請外勞手續較繁複，審批進度快慢都會影響請人。安老事務委員會委員李輝：「現在已經是八月，配額仍然未有，以往由申請到獲得配額，到中介幫我們找人，在國內的公安局批出（外勞）出境，來到香港又要有入境簽證、工作簽證，這裏大約計算最快都要4個月，通常要半年。」

她說院舍聘請了兼職護理員，但他們報更不穩定，更易流失，如果急着請人，新計劃未必可支援。李輝：「因為我有需要的時候，但是（申請）已經截止，我要等到下一次，其實有一個空檔期。每間院舍不同，現時院舍外勞抵港及合約期滿也不同，就需要給予彈性，我要的時候就入紙申請，並非合併一起處理，這一個靈活性就會失去。」

社署說「院舍輸入護理員特別計劃」是先到先得，審批時會考慮院舍本地招聘證明、過往紀錄等，預計今月底會完成審批。