青年坐路軌自拍觸電 伸手求救「反累」身旁朋友 600伏特電擊生死未卜

【有線新聞】美國三名青年早前（5日）前往參加音樂節途中，在火車站月台跳下，坐在路軌上自拍，期間一名男子疑觸碰到供電的「第三軌」觸電，被600伏特的電流電到，他全身抽搐，並伸手捉著旁邊的女子求救，女子隨即一同觸電，最後由另一名朋友扯衫將兩人救起。觸電男子送院治理，其中男子送院時一度沒有心跳，情況危急，而女子情況好轉，當地官員目前未提供兩人最新情況。

《紐約郵報》、《每日郵報》報道，兩男一女青年於8月5日前往芝加哥，參加著名的「Lollapalooza」音樂節，途中在Ridgeland Green Line車站月台跳下，坐在路軌中自拍。網上流傳片段所見，其中一名黑衣青年自拍時向後傾，右手觸及後方的供電路軌作支撐，他隨即觸電全身抽搐，其後用左手捉著旁邊的同行女子企圖求救，女子隨即被他身上的電流通過而觸電，兩人因觸電身體僵直，沒法動彈，一同向後靠著通電的路軌。

電流高達600伏特 朋友呆望5秒未及反應

另一名同行白衣青年在旁未意識兩人觸電，只呆望著兩人，約5秒後才反應過來，隨即將兩人拉起，他先後拉起兩人的手，再拉起他們的上衣協助兩人移離路軌，期間懷疑被兩人身上的電流電到，其後一度「鬆手」，其後月台上的乘客跳下路軌救人。

觸電男女送院搶救，期間男子送院時一度沒有心跳，而女子則仍有意識，兩人情況危急。使兩人觸電的路軌，其電流高達600伏特，一般人通常接觸 50 伏特的電流就足以致命。奧克帕克消防局（Oak Park Fire Department）事後表示，黑衣男子一度沒有心跳，情況危急；而女子在搶救時意識清醒，兩人被送院搶救。目前當局仍未透露三人的姓名、年齡、受傷程度。

第三軌供電是在列車行走的兩條路軌以外，再加上一至兩條導電軌，通常設於兩軌之間或外側，同時在動車組或機關車上裝設集電裝置，以接觸導電軌並滑行。