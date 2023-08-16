《晴報》停刊｜稱將轉型網媒 據了解25人遭遣散 學者：報紙轉型需獨特資訊

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【有線新聞】免費報章《晴報》下月停刊，公司解釋因應市場發展要轉型為網上媒體，有面臨失業的派報員感到難過。據了解約有25人遭遣散。

中環環球大廈外早上繼續有《晴報》派發，不過派多一個月便不用再派了。《晴報》派報員：「感覺當然相當不好，失業了。」《晴報》發公告解釋，因應市場發展會轉為網上版，下月15日出版最後一份報紙，繼續提供健康、娛樂、生活資訊。

《晴報》讀者張女士：「它經常教人煲湯，我都經常依照來煲，頗好的、最好不要停刊。」羅女士：「排版等各樣東西，那麼多份報紙我最喜歡《晴報》。」陳先生：「一樣會取剩下報紙讓婆婆看，如果願意的會買另一份報紙，長者如果要用錢買會有另類想法。」

《晴報》隸屬經濟日報集團，2011年7月創刊，初期每日印刷50萬份，形容自己是全港第二大報章。經濟日報集團旗下的《U Magazine》早前亦宣布下月不再出印刷版，最後一期是本月底印發，網站就繼續運作。《晴報》停刊後，只剩下《am730》及《頭條日報》兩份主要中文免費報章。

有學者分析免費報紙生存困難源於廣告收入流向社交平台，即使報紙轉型為網上媒體，亦要提供獨特資訊才找到定位。香港恒生大學傳播學院副教授陳智傑：「免費報章較大眾化，這模式可能不再吸引。因為大眾可能透過互聯網、社交媒體尋找免費訊息，似乎只保留現有收費報章中產讀者或者所謂高端客比較化算。到最後新聞媒體即使轉為網上，都要尋找忠心讀者群，或者所謂傳媒市場上獨有生態，例如專賣某種資訊。不然轉做半科技公司，融入數據新聞、互動地圖儀表板，全新讀者體驗，或者變為市場公司，透過傳媒內容收集大量讀者資訊。」