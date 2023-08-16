7旬氣功師傅表演「貨車輾身」 遭輾過後被困車底 堅稱沒受傷：會留一半餘地

【有線新聞】內地一名7旬氣功師傅早前在貴州表演「汽車輾身」，讓一輛貨車輾過身體，期間懷疑失手，貨車輾過後他未能活動，被困車底，需由其他人救出。他昨（15日）堅稱沒有受傷，身體沒有任何不舒服，更可以立即表演多一次。

75歲的高榮祥自9歲就開始到民間拜師練功習武，練習氣功數十年，過去常在國內外進行各式巡迴演出，包括生吞活蛇、五馬分屍、「汽車輾身」等，都是他擅長的表演項目。他日前在貴州省六盤水市節慶活動中，表演「汽車輾身」，當時他平躺在地，在身上鋪上3塊木板後，一輛貨車直接輾過他的身體。

貨車突加速 堅稱沒受傷

當時貨車一直慢速行駛，當駛至他身上的木板時突然加速，輾過他的身體後急停，他被困貨車下。高榮祥躺在地上未有動作，眾人見他沒有反應，隨即衝上前查看，並將他救出。高榮祥昨回應指，近年較少表演，形容當日汽車車速有點快，導致木板翹起，幸身體無礙，「我表演時會留一半的餘地，沒必要去醫院，也沒吃藥，身體好得很呢，現在還可以再立即進行一場表演。」

除了在各地巡迴表演外，高榮祥亦開辦了一所武術學校，主要是練習武術和摔跤，讓年輕人強身健體，不會外出巡演，一期學費約數千元。