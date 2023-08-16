美日韓外長視像會議為三國首腦峰會作準備

【有線新聞】美日韓外長舉行視像會議，為三國領袖周五在美國大衛營的峰會作準備。美國國務卿布林肯指峰會標誌三國合作進入新時代，國務院發言人則強調不應視峰會是挑釁或加劇緊張局勢。

日本外相林芳正、南韓外長朴振及美國國務卿布林肯，舉行視像會議，為周五的三國領袖大衛營峰會做準備。

共同社報道，面對日益嚴竣的安全環境，三方一致認為美日韓三國不單要合作應對北韓，同時要維護國際社會和地區和平穩定，以及實現印太地區的自由開放。

布林肯會後說，大衛營峰會標誌三國合作進入新時代：「我們加強接觸是更廣泛努力的一部分，來振興、加強和鞏固聯盟及夥伴關係，在這情況下是為了協助實現印太地區共同願景，包括自由、開放、繁榮、安全、適應性強及緊密。

布林肯透露峰會將討論經濟安全、人道合作及科技等共同優先事項，不會集中討論單一議題，強調會採取非常具體的措施，增強印太地區安全保障。

布林肯又指加強三國合作，有助進一步推動朝鮮半島完全無核化的承諾。

國務院發言人則強調不應視這次峰會是挑釁或加劇緊張局勢，亦不是要求各國在美國和中國之間作出選擇。

美國總統拜登、日本首相岸田文雄及南韓總統尹錫悅，曾在出席國際會議期間會面，三方獨立舉行峰會則是首次，亦是相隔8年來再次有外國領袖到訪大衛營。

路透社引述美方官員指，峰會將加強三國於安全領域的合作，包括設立三方熱線應對危機，以及發表聯合聲明，重申維護台海和平的重要性，但會小心所用的字眼，以配合華府不希望加劇美中緊張關係的政策。