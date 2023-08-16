內蒙奢華旅行團行程名不符實 130人分食一隻小羊 騎駱駝、滑沙等6項活動僅2小時體驗

【有線新聞】暑假是傳統旅遊旺季，參加旅行團是不少人選擇，但若成行後發現旅程與現實不符，則大大影響心情。內地一名男子一個月前報名參加五日四夜內蒙古奢華遊，兩個人只需1,580元人民幣，旅行社聲稱團友只有四、五個家庭，約10至15人，而且會參觀當地名勝。他被旅行社宣傳吸引而報名，最終起行後發現實際行程與宣傳有相當大出入，整團共有15個家庭，共45人，觀光行程走馬看花，又被強逼消費，涉事旅行社最後被停業處分。

張先生一個月前在網上見到一則內蒙古光明旅行社的廣告，標明「五天四夜內蒙古奢華遊，兩人只需1580元（人民幣）」，景點包含希拉穆仁草原、敕勒川草原、銀肯響沙旅遊區和哈素海，最後終點站到蒙亮民族風情園，套票亦包含住宿和部分餐飲。張先生被廣告吸引，與朋友買套票，旅行社工作人員在簽合約時，更向他承諾旅行團只有4、5個家庭，一共10至15人，坐一輛小型旅遊巴。

團友人數多3倍 導遊拒辦入住手續逼買套票

出團當日，張先生發現整個旅行團並非旅行社提及的4、5個家庭，而是15個家庭，連同張先生與其朋友，整團共有45人。旅程出發只是「中伏」的開始，張先生指，旅行社安排入住的蒙古包十分骯髒，更留下上一名住客的髒襪子，而當時外面大風大雨，導遊仍堅拒不辦理入住手續，稱「團餐也不會吃得太好，想吃好的要買1580元一人的套票，如果不買套票，只能等大家遊玩回來，再辦理蒙古包入住。」張先生及團友無奈被逼購買套票。

6項戶外活動僅2小時體驗 純玩團變消費團

張先生指出，行程存在很多問題，除了「草原沒有草」、觀光變購物外，宣傳單標明的烤全羊原來是130人分食，而且是一隻小羊，張先生形容「只分到一小塊骨頭」，而旅行社承諾送的駱駝宴，亦只是普通菜式，僅多了一盆骨頭，導遊僅回應：「體驗一下蒙古風情就行。」

而套票列明的騎駱駝、沙灘摩托車、高空滑索、滑沙等6種項目，導遊只供兩小時體驗，加上排隊時間，張先生只能參與騎駱駝和滑沙，對此大感不滿，「我花510元只體驗了240元的東西，導遊還不同意退錢。」他稱，原先的純玩團變成強逼消費團，行程最後兩日，旅行團從銀器店、羊絨文化中心，逛到蒙醫館和翡翠玉石店，原定的哈素海、敕勒川和蒙亮民族風情園景點都變成純購物行程。

旅程結束後，張先生向相關部門投訴，其後內蒙古光明旅行社的工作人員聯絡他，稱最多只能退款200元，張先生拒絕。事件爆出後，呼和浩特文旅部門已對內蒙古光明旅行社作停業處分。